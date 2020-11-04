عاجل | ترمب مستغربا: يوم أمس كنتُ أتقدم في العديد من الولايات وفجأة بدأت النتائج تتغيّر

2020/11/04 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

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ترمب مستغربا: يوم أمس كنتُ أتقدم في العديد من الولايات وفجأة بدأت النتائج تتغيّر

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