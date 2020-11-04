وزير المالية يرهن دفع رواتب الموظفين بموافقة البرلمان على الاقتراض

2020/11/04 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن وزير المالية علي علاوي دفع رواتب الموظفين نهاية الأسبوع المقبل بموافقة البرلمان على الاقتراض.

وتعهد علاوي في تصريح صحفي بثته القناة الحكومية، بعدم تكرار التأخير في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب.

وهذا ويتصاعد الانتقاد من موظفي الدولة فضلا عن عامة المواطنين، نتيجة تأخر صرف الرواتب لأكثر من خمسة واربعين يوماً، ما أثر بشكل مباشر على التزاماتهم اليومية وحركة السوق، وسط انتقادات اخرى للسياسة المالية المتبعة من قبل الدولة من دون ايجاد أية حلول.

وتنوه قناة التغيير لمشاهديها بأنها اتصلت بأكثر من مسؤول حكومي لمناقشة هذا الملف معهم لكنهم رفضوا بذريعة عدم تخويلهم بالظهور الإعلامي.

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