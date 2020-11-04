حمادي احمد: لم اقدم استقالتي من ادارة الصقور

2020/11/04 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

نفى قائد فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن حمادي احمد الانباء التي تحدثت عن تقديم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي.

وقال احمد في بيان للنادي تلقته /المعلومة/ “سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع القوة الجوية والزوراء وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة فانه سيقدم استقالته لقيادة الصقور في المسابقات المحلية والخارجية”.

ولفت إلى أنه ” سيحتفظ بحقه كعضو في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه كونه جاء بانتخابات سمحت له الجمع بين اللعب والإدارة”.

يذكر ان اللاعب يواصل الغياب عن تدريبات فريقه حتى ايجاد مخرج من هذه القضية المعقدة.



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