ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل غريب في ولايات كنت متقدماً فيها

2020/11/04 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 4 تشرين الثاني، 2020، بشأن التنافس الانتخابي مع المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، جو بايدن.

وذكر ترامب في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا: "أمس كنت متقدما في ولايات مهمة ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري".

واضاف: "ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

PUKmedia متابعة

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