الشابندر: فوز ترامب يضع العالم على اعتاب حرب عالمية

2020/11/04 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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توقع السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر أن يضع فوز رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بولاية ثانية العالم على اعتاب حرب عالمية ثالثة.



وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم، ” فوز ترامب في السباق الرئاسي اليوم هو بداية النهاية لاستقرار امريكا و بعض دول اوربا و المنطقة” .



[…]

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