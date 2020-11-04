2020/11/04 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مرسوما يقضي بحظر التجول في جميع أنحاء الأراضي الوطنية عند الساعة 22,00 (21,00 ت غ) ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في شبه الجزيرة صباح الأربعاء.



كما تم فرض قيود أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها الأربعاء وستطبق حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتبارا من الخميس ..



حظر التجوال في جميع انحاء إيطاليا وكالة الصحافة المستقلة.

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