2020/11/04 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكلترا..لقاحان مرشحان في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية

كشفت هيأة الصحة الوطنية في انكلترا ،اليوم الأربعاء،أن هناك لقاحين مرشحين في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية يمكنهما إرسال البيانات السريرية إلى المنظمين في غضون أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تحيل مشروع قطار بغداد الى الشركة العامة لسكك الحديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تحيل مشروع قطار بغداد الى الشركة العامة لسكك الحديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).