أبو غريب وحي العامل يتصدران إصابات كورونا في جانب الكرخ

2020/11/04 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 683:

أبو دشير------------11

أبو غريب -----------52

الإسكان-------------10

الاعلام--------------47

البياع---------------18

التاجي--------------6

التاجيات-------------1

الحرية --------------40

الخطيب-------------2

الدورة--------------27

الدولعي-------------5

الرحمانية ------------4

السيدية------------- 23

الشالجية -------------4

الشرطة الخامسة-------2

الشرطة الرابعة ---------3

الشعلة---------------31

الصالحية--------------2

الطارمية --------------24

العامرية--------------19

العطيفية--------------5

العلاوي---------------5

الغزالية--------------27

القادسية-------------8

الكاظمية ------------39

اللطيفية-------------3

المحمودية-----------23

المشاهدة-------------4

المكاسب --------------3

المنصور--------------18

المواصلات------------4

النصر والسلام ----------2

الوشاش---------------6

اليرموك--------------10

اليوسفية--------------1

جكوك----------------2

حي الجامعة-----------31

حي الجهاد------------43

حي الخضراء-----------9

حي الفرات-------------7

حي العامل------------45

حي التراث------------10

حي العدل ------------26

سبع البور--------------1

سويب----------------2

شارع حيفا------------2

ناحية الرشيد-----------4

سكنة جانب الرصافة ---------10

محافظة كركوك--------------1

محافظة كربلاء --------------1

الشفاء: 350

الوفيات:4

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