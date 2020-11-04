"طريق واضح للنصر".. حملة بايدن تتوقع موعد إعلان الفوز

2020/11/04 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، إنه "لن يرتاح" حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات الأميركية، فيما قالت مديرة حملته الانتخابية إنه على الطريق لـ"نصر واضح" وتوقعت أن يعلن عنه في منتصف نهار الأربعاء.

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