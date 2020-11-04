2020/11/04 | 19:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، من خلال حسابها على موقع انستغرام ، حيث كتبت : “أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، ..



يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل”.



وتأتي إصابة سارة عبد الرحمن ، بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة مصرية شابة تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة وكالة الصحافة المستقلة.

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