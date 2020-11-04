السباق الأميركي.. 8 ولايات دون حسم.. طريقان لفوز ترامب أو بايدن بالرئاسة

2020/11/04 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

حدد متابعون لانتخابات الرئاسة الأميركية، طريقين لفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة مرة ثانية، أو صعود المرشح جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

وبحسب عملية فرز الأصوات وفقاً لوسائل الاعلام، فان طريق ترمب للفوز بالرئاسة، هو الفوز بولاية بجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان وبنسالفانيا، أما طريق بايدن للفوز بالرئاسة، فهو الفوز باثنتين من هذه الولايات ميشيغان وويسكانسن وبنسالفانيا وجورجيا.

وكانت مدير الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الأميركية، جو بايدن، قد أكدت أن الأخير في طريقة للفوز بالرئاسة.

وقالت مديرة الحملة، خلال مؤتمر صحفي، إن "بايدن يتجه إلى الفوز، وسيحصد مزيدا من مقاعد المجمع الانتخابي أكثر من أي مرشح، وسنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم".

وأضافت: "في طريقنا للفوز بميشيغن وويسكونسن وبنسيلفانيا بفارق أكبر مما حققه ترمب سنة 2016"، مبينة أن "فريق ترمب يتبع مسارا تكتيكيا من اجل اغراق العاملين في فرز الاصوات بالعمل او ايقاف عملهم في الولايات المتأرجحة".

بدوره قال المرشح بايدن: "لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات".

ومساء اليوم، غرد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب: قائلا "أمس كنت متقدما في ولايات مهمة ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري".

واضاف: "ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

ولا يزال الغموض يلف نتائج التصويت في عدد من الولايات الأمريكية الرئيسية لتحديد الفائز بالانتخابات، على خلفية تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن بايدن تمكن من إحداث تغير جذري في ولاية ميشيغان التي تملك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي ويتقدم حاليا على ترامب بفارق هش (أي 49.4% مقابل 49%) بعد فرز 94% من أصوات الناخبين.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الجمهوري يتخلف عن منافسه الديمقراطي أيضا في ولاية ويسكونسن (10 مقاعد في المجمع الانتخابي) بـ48.9% مقابل 49.6% من أصوات الناخبين، بعد فرز 95% من الأصوات.

وفي ولاية نيفادا (ستة مقاعد في المجمع الانتخابي) يتخلف ترامب عن بايدن، حسب "فوكس نيوز"، بـ49.2% مقابل 48.6% من الأصوات، لكن الوضع هناك قد يشهد تغيرات مفاجئة لأنه حتى الآن تم فرز 67% من أصوات الناخبين فقط.

في الوقت نفسه، يتصدر ترامب على حساب بايدن في ولايات رئيسية أخرى، على رأسها بنسلفانيا التي تعود إليها 20 مقعدا في المجمع الانتخابي (54.5% مقابل 44.4% بعد فرز 66% من الأصوات).

كما يتجه الرئيس الجمهوري إلى الفوز المتوقع في ولايتي كارولاينا الشمالية وجورجيا (15 و16 مقعدا في المجمع الانتخابي) بعد فرز 94% من أصوات الناخبين فيهما، بـ50.1% و50.5% مقابل 48.7 و48.3% لدى بايدن على التوالي.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيغان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

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