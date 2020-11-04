صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/04 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء، 04 تشرين الثاني، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 683 موزعة كالآتي:

أبو دشير11

أبو غريب 52

الإسكان10

الاعلام47

البياع18

التاجي6

التاجيات1

الحرية 40

الخطيب2

الدورة27

الدولعي5

الرحمانية 4

السيدية23

الشالجية 4

الشرطة الخامسة2

الشرطة الرابعة 3

الشعلة31

الصالحية2

الطارمية 24

العامرية19

العطيفية5

العلاوي5

الغزالية27

القادسية8

الكاظمية 39

اللطيفية3

المحمودية23

المشاهدة4

المكاسب 3

المنصور18

المواصلات4

النصر والسلام 2

الوشاش6

اليرموك10

اليوسفية1

جكوك2

حي الجامعة31

حي الجهاد43

حي الخضراء9

حي الفرات7

حي العامل45

حي التراث10

حي العدل 26

سبع البور1

سويب2

شارع حيفا2

ناحية الرشيد4

سكنة جانب الرصافة 10

محافظة كركوك1

محافظة كربلاء 1

الشفاء:

350

الوفيات:

4

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