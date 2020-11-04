الحشد الشعبي يطيح بقيادي بارز في داعش داخل النجف الاشرف

2020/11/04 | 19:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الأربعاء، بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة النجف الاشرف....

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