2020/11/04 | 19:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الاربعاء، أن السفارة الاميركية في بغداد اطلقت صفارات الانذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية في بغداد تطلق صفارات الانذار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الاميركية في بغداد تطلق صفارات الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).