ألمانيا قلقة من الأوضاع بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

2020/11/04 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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عبرت ألمانيا عن قلقها “من وضع متفجر جداً” في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات كما أعلنت وزيرة الدفاع الأربعاء.



وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة “تسي دي إف” إن نتيجة هذه الانتخابات “لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات” محذرة من […]

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