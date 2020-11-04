الجيل الجديد: الحزبان الرئيسيان في كردستان يضمان الاف الموظفين الفضائيين

2020/11/04 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، الأربعاء، أن قرار إيقاف رواتب 16 ألف موظف في الإقليم هو قرار إعلامي وشكلي.

وقال عبد القادر لـ /المعلومة/ إن “هنالك الآلاف من الموظفين والبيشمركة يتقاضون رواتب غير قانونية وأكثر من راتب، ويتبعون لأحزاب السلطة الحاكمة”.

وأضاف أن “هذه القرارات شكلية ولاوجود لأي عملية إصلاح حقيقية في إقليم كردستان، وأغلب الذين ينتمون للأحزاب الحاكمة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يتقاضون أكثر من راتب”.

وأشار إلى أن “العدد الذي أعلنت حكومة إقليم كردستان لايساوي شيئا امام الكم الكبير من الاعداد الكبيرة الفضائية للموظفين في الإقليم”.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت يوم أمس في بيان رسمي عن إيقاف رواتب أكثر 16 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، وفقا لخطة الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.



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