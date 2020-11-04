اللامي يدعو الحكومة إلى عدم استخدام ملف الرواتب للضغط على البرلمان في تمرير قانون الاقتراض

2020/11/04 | 19:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب عن محافظة ميسان وعضو تحالف سائرون البرلماني علي سعدون اللامي ، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع بتوزيع رواتب الموظفين ، مشدداً، على ضرورة إبعاده وعدم استخدامه كورقة ضغط على البرلمان من أجل تمرير قانون الاقتراض .

وقال اللامي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بان على الحكومة عدم استخدام هذا الملف الذي اضر شريحة واسعة من الموظفين و المتقاعدين و الرعاية الاجتماعية في الضغط على البرلمان من أجل التصويت على قانون العجز المالي المقترح بصورته الحالية ، لافتا ، إلى أن هذا الأمر شل حركة الاقتصاد بسبب مخاوف المواطنين باستمرار تأخير صرف الرواتب .

وأشار ” اللامي ” بان على الحكومة ووزارة المالية إيجاد الحلول السريعة من أجل صرف استحقاقات الموظفين وباقي الفئات وعدم تكرار ذلك ، منوها ،إلى أن هذا الأمر سيجر البلد إلى الفوضى والاضطراب بسبب محاربة المواطنين و قطع ارزاقهم .

وطالب ” اللامي ” وزارة المالية بالكشف عن جميع العائدات وبشكل شفاف أمام الشعب العراقي و بعد إعلان الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية ، مؤكداً ، على أهمية تحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في توفير الرواتب .

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