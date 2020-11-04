زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن عشر/ 1 - دلور ميقري

2020/11/04 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري تجددَ الحِدادُ في دار بيان، ولمّا يمضِ سوى أشهر قليلة على رحيل الطفلة شيرين.



لكن موت الأب كان متوقعاً، هوَ من كان غالباً طريحَ فراش المرض في الآونة الأخيرة.



برغم تجاهل الكثيرين من الأقارب والجيران السابقين للرجل الراحل في آونة مرضه، كانت جنازته مشهودةً بحضور حشدٍ كبير.



كذلك الأمر في أيام التعزية الثلاثة، المنعقدة في منزل ابنته.



في الأثناء، كانت بيان في مرحلة متقدمة من الحمل، وتجربتها في هذا الخصوص ......





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