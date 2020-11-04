شارلي ايبدو : حرية التعبير أم حرية التدمير - المهدي بوتمزين

#المهدي_بوتمزين تعود من جديد جدلية العلاقة بين الدين و الدولة أو حدود القوانين السماوية في الشؤون السياسية و القانونية في البلاد, لاسيما الغربية منها ؛ التي فصلت منذ قرون و أحجمت دور الكنيسة في السياسة .
فالإشكالية الاَنية المطروحة تحاول المزاوجة بين حرية التعبير كحق قانوني من جهة و احترام الأخر من جهة ثانية .
ولمَّا كان الفرد ضعيف القدرة على التحليل و الفهم العميق و شيئا قابلا للتحريك و التهييج, حيث سلَّم نفس ......
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