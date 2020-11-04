2020/11/04 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تُعد خدمة (Google Classroom) من أفضل الخدمات التعليمية سواء للمعلمين أو الطلاب، حيث تتيح للمعلمين إنشاء الفصول التعليمية الافتراضية وتنظيمها وإدارتها وتوزيع المهام وإرسال الملاحظات، وكذلك الإعلان عما هو جديد، وطرح الأسئلة على الطلاب وإضافة التعليقات على الإجابات وتعزيز التواصل مع الطلاب سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه.

ولكن في بعض الأحيان عندما ينتهي الفصل الدراسي أو العام الدراسي قد يكون خيار أرشفة الفصول الدراسية أو حذفها خيار لابد منه.

إليك كيفية أرشفة الفصول الدراسية في خدمة Google Classroom أو حذفها:

إذا كنت معلمًا، فيمكنك أرشفة أي من فصولك الدراسية، فهذه طريقة أساسية للقول بأن الفصل الدراسي قد انتهى، ولكن مع الحفاظ على جميع المواد والعناصر موجودة، وسيؤدي حذف الفصل الدراسي إلى مسح جميع المنشورات والتعليقات، ولكن سيتمكن الطلاب الذين لديهم رابط الفصول الدراسية في مجلدات (جوجل درايف) Google Drive من الوصول إلى الملفات.

أولًا: كيفية أرشفة الفصول الدراسية في خدمة Google Classroom:

قم بزيارة classroom.google.com وسجل الدخول إلى حسابك، ثم ابحث عن الفصل الدراسي الذي تريد أرشفته، وتذكر هذا الخيار متاح للمعلمين فقط وليس للطلاب.

اختر الفصل الدراسي الذي تريد أرشفته، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (أرشيف) Archive.

لإلغاء أرشفة فصل دراسي، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من لوحة تحكم Google Classroom، ثم اختر (الفصول المؤرشفة) Archived classes من القائمة.

في بطاقة الفصل الدراسي المؤرشف، اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى، ثم اختر (استعادة) Restore.

ثانيًا: كيف حذف الفصول الدراسية:

قم بأرشفة الفصل الدراسي الذي تريد حذفه أولًا باستخدام الخطوات المذكورة سابقًا.

اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من لوحة تحكم Google Classroom، ثم اختر (الفصول المؤرشفة) Archived classes من القائمة.

ابحث عن بطاقة الفصل الذي تريد حذفه، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

ضمن القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حذف) Delete.

الجدير بالذكر أن جوجل أعلنت خلال شهر أغسطس الماضي عن عدد من الميزات الجديدة للمساعدة في تسهيل التعليم عن بُعد أثناء انتشار جائحة كورونا، من ضمنها تحديثات خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet).

حيث سيتمكن عملاء (G Suite Enterprise) للتعليم من تأسيس غرف منفصلة ضمن خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet)، مما قد يسمح لفصول التعليم الافتراضي بالانقسام إلى مناقشات جماعية أصغر، وسيتمكن المعلمون أيضًا من تتبع الحضور في اجتماعات خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet).

كما سيتمكن المشرفون من منع الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات بعد طردهم من الغرفة أو منعهم من الدخول مرتين، مما قد يساعد في منع الأشخاص من تعطيل الفصول الدراسية، وستسمح للمشرفين بإنهاء فصل دراسي عن طريق خدمة المؤتمرات (Google Meet) للجميع في الوقت نفسه، والموافقة بشكل جماعي على طلبات الانضمام إلى فصل دراسي أو رفضها، وإيقاف الدردشة في الاجتماع، وتقييد من يمكنه الحضور في الفصل، وتشغيل الإعداد الذي يمنع بدء الاجتماع حتى ينضم المعلم.



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