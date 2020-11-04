صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 683 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/04 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا مع اعداد حالات الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 683 موزعة كالآتي:

أبو دشير————11

أبو غريب ———–52

الإسكان————-10

الاعلام————–47

البياع—————18

التاجي————–6

التاجيات————-1

الحرية ————–40

الخطيب————-2

الدورة————–27

الدولعي————-5

الرحمانية ————4

السيدية————- 23

الشالجية ————-4

الشرطة الخامسة——-2

الشرطة الرابعة ———3

الشعلة—————31

الصالحية————–2

الطارمية ————–24

العامرية————–19

العطيفية————–5

العلاوي—————5

الغزالية————–27

القادسية————-8

الكاظمية ————39

اللطيفية————-3

المحمودية———–23

المشاهدة————-4

المكاسب ————–3

المنصور————–18

المواصلات————4

النصر والسلام ———-2

الوشاش—————6

اليرموك————–10

اليوسفية————–1

جكوك—————-2

حي الجامعة———–31

حي الجهاد————43

حي الخضراء———–9

حي الفرات————-7

حي العامل————45

حي التراث————10

حي العدل ————26

سبع البور————–1

سويب—————-2

شارع حيفا————2

ناحية الرشيد———–4

سكنة جانب الرصافة ———10

محافظة كركوك————–1

محافظة كربلاء ————–1

الشفاء: 350..



الوفيات: 4

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