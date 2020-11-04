فرنسا تحلّ منظمة “الذئاب الرمادية” التركية

2020/11/04 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر حلّ مجموعة الذئاب الرمادية القومية التركية المتطرفة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويب ماكرون.



وأثار عناصر من المنظمة المذكورة شغباً في مدينة ديجون الفرنسية منذ أيام على خلفية المواجهة الكلامية التي دارت بين باريس وأنقرة حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.



وقال […]

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