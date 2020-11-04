الطاقة النيابية: ما يهدر من الغاز يكفي لانتاج 7 الاف ميكا واط من الكهرباء

2020/11/04 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد، الاربعاء، عن هدر كميات كبيرة من الغاز مشيرا الى انها تكفي لانتاج 7 الاف ميكا واط من الكهرباء.

وقال محمد لـ /المعلومة/، ان “كمية الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام في الحقول العراقية والذي يحرق للاسف تصل الى 18 مليار م/م3 سنوياK وهي كمية كبيرة لو استثمرت بالشكل الصحيح وتم تصويبها من خلال انابيب الى محطات توليد الكهرباء ستتنج اكثر من 7 الاف ميكا واط تغذي مناطق واسعة من البلاد”.

وأضاف، أن “كمية انتاج محطات العراق من الكهرباء تصل حاليا ال 19 الاف ميكا واط ولو تم التفاعل بشكل عاجل مع ملف الغازالمصاحب لانتاج النفط الخام واستغلاله بالطرق المثلى سنؤمن حاجة تلك المحطات بكميات كافية من الغاز على مدار الوقت ونقلل من التكاليف وندعم الاقتصاد الوطني”.

واشار محمد الى ان “استثمار الغاز المصاحب لابار النفط له بعد بيئي وصحي بالغ الاهمية لان حرقه في الاجواء خاصة في العديد من المحافظات ومنها البصرة دفع الى زيادة معدلات الاصابة بالسرطان بين الأهالي”.



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