ميسي يدعم مارادونا في محنته

2020/11/04 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن دعمه لمواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وتمنياته له بالشفاء بعد خضوعه لجراحة عاجلة مؤخرا.



وخضع مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية ومدرب خيمناسيا لا بلاتا حاليا، قوة العالم، لجراحة يوم أمس الثلاثاء، لاستئصال تجمع دموي في المخ.



وقال ميسي عبر حسابه في “إنستجرام”: “دييجو، […]

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