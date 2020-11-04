ترمب يندد بظهور “بطاقات انتخابية مفاجئة” في ولايات كان يتصدر نتائجها

2020/11/04 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـظهور بطاقات انتخابية مفاجئة” ليلا في ولايات كان يتصدر نتائجها، معتبرا أن النتائج بدأت تتغير بطريقة غريبة في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون.

واتهم ترامب الديمقراطيون بالتحكم في أصوات بعض الولايات، واختفاء الأصوات التي كانت له بطريقة سحرية، على حد تعبيره.

هذا ووضع موقع “تويتر” تحذيرا على تغريدة الرئيس ترامب، التي ندد فيها بـظهور بطاقات انتخابية مفاجئة، ذاكرا بأن هذه التدوينة قد تحتوي على معلومات مضللة وقد تكون محل نزاع.

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