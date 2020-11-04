مساهمة طبية جديدة من مؤسسة مام الانسانية

2020/11/04 | 19:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة الفعاليات والمشاريع الداعمة للقطاع الصحي والتي تتبناها مؤسسة مام الأنسانية، ساهمت المؤسسة بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية بالاضافة إلى أدوات وأجهزة للكشف عن ڤايروس COVID-19 لمديرية صحة دربندخان، مستشفى قلعة في ادارة كرميان ومديرية صحة كفري.

PUKmedia مؤسسة مام الانسانية

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