تجدد الاشتباكات بين البيشمركة وعناصر حزب العمال شمالي دهوك

2020/11/04 | 19:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك…

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوقوع اشتباكات مسلحة جديدة بين عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات البيشمركة بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “اشتباكات جديدة اندلعت بناحية أتروش شمالي محافظة دهوك، وذلك بعد قيام عناصر حزب العمال الكردستاني بإطلاق النار صوب أحدى مقرات البيشمركة، فيما لايعرف عدد القتلى والجرحى حتى اللحظة بسبب استمرار الاشتباكات”.

وأضاف أن “انتشار أمني مكثف لقوات البيشمركة والأسايش ومكافحة الإرهاب والشرطة المحلية في جميع نواحي وأحياء دهوك، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لمقرات البيشمركة الواقعة بقضاء العمادية، تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة”.



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