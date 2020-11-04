دائرة البيطرة تكشف عن ظهور اصابات بمرض الكوي هيربس الفيروسي في الاسماك

2020/11/04 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن ظهور بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الاسماك في محافظات الانبار و صلاح الدين و بابل و مناطق محدودة من بغداد .

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق الرصد والتحري عن الامراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور لبؤر هذا المرض في محافظات الانبار و صلاح الدين و بابل و مناطق محدودة من بغداد خلال هذا الاسبوع”، مبينا انه “تم عقد اجتماع لخلية الازمة و هيئة الرأي في الدائرة وكان تشخيصها ان هذه الاصابات لمرض الكوي هيربس فايروس”.

واضاف حمزة، ان “اللجنة طلبت من المستشفيات البيطرية اتخاذ الاجراءات الاحترازية و الاستنفار العام وذلك بتبليغ رئيس السلطة الادارية في المحافظة بتشكيل لجنة مركزية حسب المادة ١٦ اولاً من قانون الصحة الحيوانية ورفع درجات الرصد والتحري القصوى في اقفاص واحواض تربية الاسماك والتبليغ عن اي حالة مشتبه بها وارسال عينات الى المختبر المركزي، كما قررت اللجنة بالسماح بنقل الاصبعيات والكفيات بشرط توفر الشهادة الصحية، اضافة الى سماحها بتسويق الاسماك الكبيرة المعدة للتسويق بشرط توفر شهادة صحية بيطرية”.





واوضح ان “هيئة الرأي اوصت باتخاذ الاجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الاصابة، والتاكيد على شعبة الاعلام بتنفيذ ندوات توعوية وارشاد لمربي الاسماك، كما شددت على ابلاغ المربين و اصحاب مشاريع الاسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي، وابلاغ المربين بالامتناع عن تربية اعمار مختلفة من الاسماك بنفس الاقفاص”.





واكد حمزة، انه “تم التطرق في الاجتماع الى ماهية المرض و الاجراءات المتخذة من قبل مختبر الاسماك باجراء الفحوصات للعينات المرسلة من قبل المستشفيات البيطرية او اصحاب مشاريع الاسماك و أكد مسؤول المختبر ان العمل جاري على الانتاج البحثي للقاح”.

واتخذ الاجتماع قراراً برفع الاجراءات المتخذة بكتاب رسمي الى الوزارة و التاكيد على المربين للالتزام بها لغرض الوقاية لحين توفر علاج او لقاح ، اضافة الى قيام شعبة الاعلام بالتوعية بالمرض من خلال ندوات و الفولدرات و الدورات ( تغطية اعلامية متكاملة ) بهدف زيادة الوعي للمربين و التاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالمرض.





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