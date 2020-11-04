المسؤولون الاجانب يراقبون نتائج الانتخابات وخشية من انحدار امريكا نحو الاستبداد

2020/11/04 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لموقع رو ستوري ان مراقبة نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2020 لاتجري في داخل الولايات المتحدة فحسب بل في كافة انحاء العالم ، حيث يخشون ان تنحدر امريكا نحو الاستبداد بسبب تصرفات ترامب الطائشة .

واضاف التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، انه “وبعد فوزه في ولاية فلوريدا ليلة الانتخابات ، طالب ترامب بوقف فرز الأصوات في الولايات الأخرى وهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد الديمقراطيين – الذين شددوا على أنه لن يكون هناك تنازل من جانب نائب الرئيس السابق جو بايدن حتى يتم فرز جميع الأصوات في جميع الولايات، وبالنسبة للمسؤولين في البلدان الأخرى ، يعتبر سلوك ترامب علامة مقلقة على أن الولايات المتحدة تنزلق إلى الاستبداد وتتحول إلى جمهورية موز”.

وقال دبلوماسي اجنبي في واشنطن إن ” النتيجة الفوضوية ستلعب دورا في الرواية التي تعتبر الولايات المتحدة دولة في حال تدهور ، فيما قال دبلوماسي أوروبي مقيم في بروكسل إن الافتقار إلى الوضوح أمر مخيف للغاية ، مجادلاً بأن حلفاء أمريكا لا يمكنهم الوثوق بها لقيادة التحالف الغربي إذا لم يكن هناك اسم على مقعد القيادة”.

وقال السفير البريطاني السابق في واشنطن ، ديفيد مانينغ ، أن “الأمر لم يكن مجرد محاكمة لأمريكا ، بل النظام الديمقراطي برمته” ، بينما عبر ميشيل دوكلوس ، نائب الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة الخاص بسوريا إن “النتيجة المتنازع عليها كانت كابوسًا نتشاركه جميعًا”.

وفي مقابلة مع عضوين بريطانيين رفيعي المستوى في البرلمان ، وكلاهما من حزب المحافظين الحاكم ، بشأن حالة أمريكا”.



وصف أحدهم الولايات المتحدة بأنها “كارثة” من الناحية السياسية ، بينما أعرب الآخر عن أسفه قائلا “هذا ما يبدو عليه الانحدار”.

من جانبه اشار كريستوفر ماير سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة الى أن انتخابات عام 2020 اسوأ بكثير من الانتخابات التي شهدها بين بوش وآل غور ، مبينا أن ” الأحداث في الولايات المتحدة في عام 2020 قد تعرض للخطر “النظام الدولي بأكمله الذي تم وضعه بعد عام 1945 “.



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