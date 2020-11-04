الكهرباء يحقق أول انتصاراته في الدوري العراقي هذا الموسم

2020/11/04 | 19:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – فاز الكهرباء على الميناء بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.



سجل محمد إبراهيم الهدف الأول للكهرباء في الدقيقة 29، ثم أضاف هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط.



وأضاف رحيم أولابي الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما سجل عماد محسن هدف الميناء الوحيد في […]

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