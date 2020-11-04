2020/11/04 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، هدراً بأكثر من مليارين ونصف نتيجة تلاعب بمستحقات الفلاحين.



وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، إن "عملة الضبط تمت من قبل ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ، حيث ضبطت الأوليات الخاصة بصرف مستحقات الفلاحين عن تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي 2014 في مجمع الرياض المخزني التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب – فرع كركوك، لافتة إلى وجود تلاعبٍ في الأموال المُخصَّصة للفلاحين، ممَّا أدَّى لحصول هدرٍ في المال العام".

وأضاف، أن "التحرّيات التي قام بها المكتب قادت إلى الكشف عن قيام المدير السابق للمجمع بتكرار الصرف وعدم تطابق بيانات الصرف في الحاسبة مع كشف المصرف، الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ بمبلغٍ يزيد على (2,582,221,000) مليار دينار".

وأوضح أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة؛ وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة، لافتة إلى أن المدير السابق للمجمع سبق أن تمَّ ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوةٍ، وصدر قرار حكم بحقه من محكمة جنايات كركوك".

واختتم البيان، "يذكر أن الهيئة أعلنت العام الماضي عن تنفيذ عمليات ضبط صكوكٍ حرَّرت وصُرِفَت لغيرمستحقيها عن طريق التزوير، إضافة إلى (349) صكاً أصلياً و(645) محضر احتساب قيمة حبوب، منها (607) محاضر بدون أولياتٍ، إضافة إلى (12) كشف حاسبةٍ تتعلق بتسويق محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي (2014) خلافاً للضوابط والتعليمات في سايلو الرياض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط هدراً بأكثر من مليارين ونصف عبر ’تلاعب’ بمستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط هدراً بأكثر من مليارين ونصف عبر ’تلاعب’ بمستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).