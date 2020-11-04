تويتر يضع إشارة

2020/11/04 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع موقع تويتر، الأربعاء، إشارة "مضللة" على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قرارا مماثلا مساء الثلاثاء.

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