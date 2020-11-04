النزاهة: كشف هدر بأكثر من 2.5 مليار دينار نتيجة التلاعب بمستحقات الفلاحين

2020/11/04 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، الأربعاء، عن ضبط حالات

"تلاعب" في صرف مستحقات الفلاحين في

كركوك للموسم الزراعي لعام 2014، مشيرةً

إلى وجود "هدر" بأكثر من ملياري دينار

ونصف المليار.

وقالت الدائر

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