العراق يبلغ الصحة العالمية أمرأ بشأن كورونا

2020/11/04 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت منظمة الصحة العالمية، ابلاغه من قبل العراق عن تسجيل أكثر من 550 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لكل مليون نسمة في الأيام السبعة الماضي.

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