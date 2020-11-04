الانتخابات الامريكية.. نسبة الإقبال هي الأعلى منذ 120 عاماً

2020/11/04 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، أعلى مستوى منذ 120 عاما.

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