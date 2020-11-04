كيفية أرشفة الفصول الدراسية في خدمة Google Classroom أو حذفها

2020/11/04 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تُعد خدمة (Google Classroom) من أفضل الخدمات التعليمية سواء للمعلمين أو الطلاب، حيث تتيح للمعلمين إنشاء الفصول التعليمية الافتراضية وتنظيمها وإدارتها وتوزيع المهام وإرسال الملاحظات، وكذلك الإعلان عما هو جديد، وطرح الأسئلة على الطلاب وإضافة التعليقات على الإجابات وتعزيز التواصل مع الطلاب سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه.

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