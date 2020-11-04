ترامب: الكفة تميل إلى بايدن بشكل يثير الريبة

2020/11/04 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيكه في تطور عملية فرز أصوات الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى منافسه جو بايدن بشكل يثير الريبة.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر، “إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان، في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغين.



هذا أمر سيء جدا لبلدنا”.

وأضاف “إنهم يعملون بكد لتعويض فارق نصف مليون صوت في بنسلفانيا، نفس الشيء يحدث في ميشيغن وأماكن أخرى”.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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