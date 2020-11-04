2020/11/04 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..



واصل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب تشكيكه بنتائج التصويت في سباق الرئاسة الامريكية.



وقال ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان – في بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان.



سيء جدا لبلدنا! ” وفي تغريدة أخرى قال ترامب انهم يعملون لتعويض 500 الف صوت لبايدن اختفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل الاعلان الرسمي..ترامب يواصل تشكيكه بالنتائج وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل الاعلان الرسمي..ترامب يواصل تشكيكه بالنتائج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل الاعلان الرسمي..ترامب يواصل تشكيكه بالنتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).