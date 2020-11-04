المديرية المعنية تكشف آخر إحصائية للعائدين الى شنكال ووضع النازحين في محافظة دهوك

2020/11/04 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين واستجواب الأزمات في محافظة دهوك عن أن نسبة العائدين إلى قضاء شنگال من مخيمات النازحين في محافظة دهوك قلت بشكل كبير مقارنة مع الفترة السابقة.وقالت “منال محمد” مديرة الهجرة والمهجرين واستجواب الأزمات في محافظة دهوك لـ “ايزيدي 24″، أن “نسبة العائدين من مخيمات النازحين في …

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