مصدر لـ”النور”: لقاء رفيع مرتقب بين قادة الجبهة العراقية ومقتدى الصدر

2020/11/04 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، بأن لقاءً مرتقباً، سيجري بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة الجبهة العراقية، ضمن الحراك الدائر.وقال المصدر، لـ”النور نيوز” إن “لقاء مرتقباً سيعقد خلال الأيام المقبلة، بين قادة الجبهة العراقية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتنسيق المواقف بشأن التحركات السياسية المقبلة، التي تشهدها الساحة العراقية”.

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