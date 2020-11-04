ضبط هدر بأكثر من مليارين ونصف عبر “تلاعب” بمستحقات الفلاحين

2020/11/04 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، هدراً بأكثر من مليارين ونصف نتيجة تلاعب بمستحقات الفلاحين.وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملة الضبط تمت من قبل ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ، حيث ضبطت الأوليات الخاصة بصرف مستحقات الفلاحين عن تسويق محصول …

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