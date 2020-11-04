خطوة جديدة تتخذها وزارة النقل حول مشروع قطار بغداد المعلق

2020/11/04 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، الاربعاء، نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق BET بشكل كامل الى الشركة العامة لسكك حديد العراق.



وقال الشبلي في بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، إن "المشروع سيوفر آلاف فرص العمل الى ابناء مدينة بغداد، اضافة الى اكتساب الخبرة من قبل ملاكاتنا في مثل هذا النوع من المشاريع التي تنفذ لأول مرة الذي يسهم بشكل فاعل في فك الاختناقات المرورية وتطوير المنطقة حضريا".

من جانبه قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب الحسني، وفقا للبيان، أن "المشروع سيوفر النقل الآمن والمريح لشريحة واسعة من سكان مناطق الشعب والكاظمية والعطيفية ومركز العاصمة بعدد محطات يصل الى 14 محطة وبطول 22 كم كمرحلة اولى وبطاقة نقل 10 الاف مسافر / الساعة".

وأكد الحسني بحسب البيان، أن "الكلفة الاولية للمشروع تتراوح بحدود 2.5 مليار دولار، ويتم تنفيذه من قبل أرقى الشركات العالمية المتخصصة وباعلى المواصفات".

واضاف البيان، أن "الجهة المنفذة للمشروع هي شركة اليستوم الفرنسية و شركة هونداي الكورية، و يعد نقل الملف الى السكك الحديد ايذاناً للبدء بالعمل الفعلي للمشروع".

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لكن الفساد و’المليشيات’ قد ينسفان كل شيء

وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق، توجيه دعوات إلى خمس شركات عالمية متخصصة بمجال الاستشارات لاختيار الانسب منها لتقديم الاستشارة حول مشروع القطار المعلق المؤمل تنفيذه في بغداد.

وقال الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (28 تشرين الأول 2020)، إن "اجتماعاً موسعاً عقد للجنة الوزارية الفنية المكلفة باختيار استشاري لمشروع القطار المعلق"، مبيناً أن "المشروع البالغ طوله 22 كيلومترا، جزء من منظومة النقل الشامل بين جانبي الكرخ والرصافة، اذ يبدأ سيره من مدينة الكاظمية وينتهي في أسواق الشعب المركزية، ويضم 14 محطة وبطاقة استعيابية تصل الى 30 ألف مسافر في الساعة الواحدة".

وأضاف، أن "الشركات التي تمت دعوتها هي: (سيرتي ڤير گاب) الفرنسية، و(ياپي مركزي) التركية، و(خطيب وعلمي) اللبنانية، و(دار) اللبنانية، و(دار الهندسية) اللبنانية"، مؤكداً أن "اختيار الانسب منها سيكون خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يوما، لعزم مسؤولي الوزارة اختصار الوقت في انجاز مشروع القطار المعلق".

وذكر البهادلي، أن "الاجتماع تضمن مناقشة موضوع المعوقات التي تواجه تنفيذ مسار القطار المعلق، والمتضمنة خطوط نقل الماء الرئيسة ومياه الصرف الصحي وخطوط الاتصالات التي تعترض مع مسارات خط القطار الذي سيمر في أغلب المناطق الرئيسة المكتظة بالسكان وسط العاصمة"، كاشفاً عن "توجيه كتب رسمية الى الدوائر المعنية بشكل عاجل لاكمال متطلبات المشروع ومعالجة هذه المشكلة وخصوصا أمانة بغداد من أجل حلها في أقرب وقت ممكن".

كما أشار، إلى أن "وزارة النقل كانت قد أبرمت محضر عقد في الـ 23 من شهر آب الماضي مع وزارة التخطيط لإحالة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة النقل باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص القطاعي".

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