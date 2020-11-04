2020/11/04 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مارس من عام 2020 وعلى متن طائرةٍ كانت تقله من العاصمة الروسية موسكو إلى أنقرة حدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان مصير نقاط المراقبة التي ثبتها جيشه في محيط محافظة إدلب، في الشمال الغربي لسوريا، موضحا أنها "لن تسحب وستبقي على وضعها الراهن، ولن يتغير أي شيء بخصوصها".

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