2020/11/04 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تشكيكه في تطور عملية فرز أصوات

الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى

منافسه جو بايدن بشكل "يثير الريبة".

وكتب ترامب في تغريدة: "إنهم يعثرون على

أصوات لصالح بايدن في كل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشككاً بالنتائج.. ترامب: إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشككاً بالنتائج.. ترامب: إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).