بريطانيا تسجل نحو 500 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/04 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل

492 وفاة بكورونا، وهو العدد الأكبر منذ

منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة

بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة تم رصدها

أمس الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفي

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