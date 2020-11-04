نائب يتحدث عن ’’كوارث’’ في قانون الانتخابات ويكشف ’’أمراً خطيراً’’

2020/11/04 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تحدث عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الاربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، عن وجود "كوارث" في قانون الانتخابات الجديد.

وقال العقابي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوى الوطنية والمستقلين والحراك الشعبي لا يوجد لهم وجود في قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب".وأضاف، أن "قانون الانتخابات من صالح القوى الكبيرة والاحزاب التي فصلته على مقاسهم وقسموا كل شيء قبل التصويت عليه".وكشف العقابي أن "القانون لم تصيغه اللجنة القانونية ولم يتم صياغته داخل البرلمان وانما في المنطقة الخضراء من قبل قوى سياسية والدوائر الانتخابية لم تعرض على مجلس النواب حتى لحظة التصويت على القانون".

ويوم امس الثلاثاء، ارسلت رئاسة مجلس النواب، بشكل رسمي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مع جدول الدوائر الانتخابية الى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليه.

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