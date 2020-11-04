أول عربية مسلمة نائبة عن ولاية كولورادو الأميركية

2020/11/04 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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فازت إيمان جوده الفلسطينية الأصل بمقعد في المجلس التشريعي لكولورادو الأميركية، لتصبح أول مسلمة نائبة عن الولاية، بعد أن تغلبت على منافسها الجمهوري المعلم السابق بوب أندروز.

ولدت جودة وترعرعت في كولوراداو، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة منذ 47 عاما، بحسب جودة.

تعمل إيمان كمديرة تنفيذية لمنظمة "تعرف إلى الشرق الأوسط" التي أسستها في عام 2008، بهدف إنشاء جسور للعلاقات والتفاهم بين الأميركيين وشعوب الشرق الأوسط.

وبحسب موقع المنظمة عملت إيمان مع المنظمات الدولية غير الربحية منذ حصولها على درجة الماجستير في السياسة العامة، وتتقن اللغة العربية وتحتفظ بمنزل ثان في رام الله بفلسطين.

وتحاضر إيمان في جامعة كولورادو دنفر التي تخرجت منها، حيث تتحدث بشكل منتظم عن الإسلام والمناخ الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وحظيت جودة خلال سباقها الانتخابي بدعم السيناتور بيرني ساندرز، وهو ما ساعدها كثيرا في حملتها الانتخابية.

وفي موقع حملتها الانتخابية عن الحزب الديمقراطي، تعرف جودة نفسها بأنها من من الجيل الأول الأميركي، وأنها ديمقراطية تقدمية، وتدافع عن المجتمع والمعلم.

وقالت جودة إنها خاضت هذا السباق الانتخابي "لضمان حصول كل شخص على فرصة عادلة في الحلم الأميركي".

وبعد فوزها، أعربت جودة عن شكرها لكل من صوت لها، وقالت "فعلناها، أنا فخورة بكوني مسلمة وفلسطينية وأميركية، وبإتاحة الفرصة لي على تمثيل مجتمعي والناس في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو، لنبدأ العمل".

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