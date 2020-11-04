حملة ترامب تطالب باعادة فرز الاصوات في ولاية ويسكونسن

2020/11/04 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ طالبت حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعادة فرز الاصوات في ولاية ويسكونسن .يذكر ان مسؤولة الانتخابات في ولاية ويسكونسن ميغان وولف قد اكدت ان عملية تدقيق الاصوات تحتاج لوقت.وقالت نتابع اجراءات دقيقة خلال عملية الفرز و يحق لاي طرف مراجعة تلك العملية "./انتهى2

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