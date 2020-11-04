2020/11/04 | 20:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن وجود مشروع دولي، لجعل العراق كـ”لبنان”، لإعلان افلاسه في القريب العاجل.وقال عضو اللجنة، النائب عبدالهادي السعداوي، في تصريح صحفي، إن “هناك مشروعا ودوافع خارجية لجعل العراق مثل لبنان من خلال افلاسه الدولة العراقية، ويكون عليها ديون كبيرة جداً، وستكون حتى مبيعات النفط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال سياسي.. الكشف عن مشروع دولي لإفلاس العراق وإجباره على التطبيع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال سياسي.. الكشف عن مشروع دولي لإفلاس العراق وإجباره على التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).