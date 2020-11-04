سي ان ان: استمرار ضعف الدولار بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/04 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ أمل نبيل /..



عانى الدولار الأمريكي من الضعف في اغلب مدة رئاسة دونالد ترامب حيث أدت التخفيضات الضريبية والعديد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الدولار إلى الانخفاض بحسب تقرير لموقع سي ان ان .



واشارت سي أن أن الى أن الدولار لن ينتعش بشكل كبير حتى لو خسر […]

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